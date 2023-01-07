Путин встретил Рождество на богослужении в Благовещенском соборе Кремля

Чаще всего в этот праздник президент посещает богослужение за пределами Москвы

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле.

На месте его встречал иеромонах Иосиф - благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии. Для рождественской службы президент выбрал официальный костюм, при этом несколько отошел от строгого дресс-кода, надев под пиджак свитер.

В Благовещенском соборе Путин выслушал ночную литургию. Чаще всего в этот праздник глава государства посещает богослужение за пределами Москвы, однако в прошлом году Путин тоже встретил Рождество неподалеку от столицы - в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Благовещенский собор, где президент слушал литургию на этот раз, - домовая церковь московских великих князей, а затем царей. Здесь совершались обряды бракосочетания и крещения детей. Собор использовался для торжественного входа в великокняжеский дворец во время церемонии венчания на царство, встречи иностранных послов, шествий во время религиозных праздников. С 1993 года на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в соборе совершает богослужение Патриарх Московский и Всея Руси.

Где президент встречает Рождество

До этого в столице глава государства отмечал Рождество в 2001 году - в храме Христа Спасителя, и в 2000 году, когда, будучи еще исполняющим обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

Обычно в этот день Путин отправляется за пределы Москвы. В 2021 году он был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Трижды - в 2012, 2019 и 2020 годах - посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве. В 2018 году президент встретил Рождество также в Санкт-Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где был крещен его отец. В 2017 году глава государства прибыл на рождественскую службу в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде.

В 2016 году Путин встретил Рождество в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, в 2015 году - в храме Покрова Пресвятой Богородицы под Воронежем. До этого два года он приезжал на рождественские службы в церкви близ Сочи: храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возведенный возле Олимпийского парка, и трехпрестольный храм в честь икон Божией Матери Песчанской и Владимирской в Троице-Георгиевском монастыре в селе Лесное Адлерского района.

Президент также бывал на Рождество в церкви во имя святых мучеников Александра и Антонины Римских в селе Селище Костромской области, в Сретенской церкви в поселке Соломенное в Карелии, в Прокопьевском соборе в Великом Устюге и в Ново-Иерусалимском мужском монастыре. В 2006 году Путин встречал праздник в одной из церквей Якутска.