В США одобрили применение нового препарата от болезни Альцгеймера

Препарат Leqembi совместного производства японской Eisai и американской Biogen

ТАСС, 7 января. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в пятницу выдало ускоренное разрешение на применение лекарственного препарата Leqembi для лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

"Данный метод лечения является новейшей терапией, направленной не только на купирование симптомов заболевания, но и на борьбу с его основным процессом", - уточняется на сайте ведомства.

Препарат Leqembi совместного производства японской Eisai и американской Biogen был одобрен в ускоренном порядке по причине высокой потребности населения и доказанной эффективности.

Исследование препарата проводилось на 865 пациентах с легкими когнитивными нарушениями. Так, те, кто получал Leqembi, достигли лучших результатов лечения, чем группа плацебо.