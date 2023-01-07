Патриарх Иерусалимский Феофил III провел Рождественское богослужение в Вифлееме

Служба проходила в базилике Рождества Христова

ВИФЛЕЕМ /Государство Палестина/, 7 января. /ТАСС/. Сотни православных паломников встретили праздник Рождества Христова в ночь на субботу в Вифлееме. Праздничное богослужение возглавил патриарх Иерусалимский Феофил III, передает корреспондент ТАСС.

Служба проходила в базилике Рождества Христова, согласно преданию, воздвигнутой на месте, где родился Иисус Христос. Наряду с местными жителями - православными палестинцами - в храм в эту ночь пришли паломники из России, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Сербии и прихожане других поместных церквей, придерживающихся юлианского календаря, а также православные христиане из Эритреи и Эфиопии, чьи церкви используют особый эфиопский календарь, в котором Рождество также приходится на 7 января.

Незадолго до полуночи богослужение посетил президент Палестины Махмуд Аббас. В официальном обращении к патриарху и всем православным христианам, текст которого привело агентство Wafa, палестинский лидер выразил надежду на то, что в начавшемся году для всех народов "возобладают мир, стабильность и процветание". Он заверил, что палестинские власти продолжат защищать христианские святыни и традиции на Святой земле.

В ходе богослужения патриарх Феофил III зачитал обращение к верующим со словами радости о рождении Иисуса Христа. "Эта сверхъестественная тайна воплощения и рождения во плоти Сына и Слова Бога была явлена людям географически и исторически в Святом Вифлееме, в этой скромной пещере в годы правления императора Октавиана Августа", - напомнил глава Иерусалимской православной церкви, текст обращения которого распространила патриаршая пресс-служба.

Как подчеркнул Феофил III, вспоминая строки из Священного Писания, Христос воплощал обещание Бога: "Мир на земле и в человеках благоволение". "Он исцелял больных, кормил голодных и воскрешал мертвых. Словом и делом он учил миру, любви даже к своим врагам. <...> Церковь, следуя его заповеди, проповедует его слово и напоминает людям, что предназначение тех, кто живет на Земле, не сражаться друг с другом "на лошадях и в колесницах", не проливать кровь на Земле, бесконечно убивая друг друга, а вознестись в небеса", - сказал патриарх.