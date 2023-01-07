В Приморье с 8 января откроется туристическое сообщение с Китаем

Автомобильный пункт пропуска Суйфэньхэ - Пограничный возобновит свою работу

ТАСС, 7 января. Автомобильный пункт пропуска в Приморье Суйфэньхэ - Пограничный заработает с 8 января. Об этом сообщается в электронном письме Агентству международного сотрудничества Приморского края от канцелярии пунктов пропуска провинции Хэйлунцзян (имеется в распоряжении ТАСС).

"Экстренно уведомляем вас, что с 8 января 2023 года возобновляется туристическое сообщение через автомобильный пункт пропуска Суйфэньхэ - Пограничный. Данное решение было передано китайской стороной российской стороне дипломатическими каналами. <…>", - говорится в письме.

Руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский прокомментировал данное уведомление в Telegram-канале, отметив, что в ближайшее время ожидаются уточнения по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами.

Агентство Синьхуа 28 декабря 2022 года сообщило со ссылкой на заявление Национальной комиссии здравоохранения КНР, что с 8 января 2023 года Китай понизит класс опасности COVID-19 с A до B. Это предполагает отмену обязательного карантина инфицированных и въезжающих в страну из-за рубежа, а также снятие ограничений и мер дополнительного контроля в отношении импорта.

30 декабря 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что 26 декабря межведомственная группа Госсовета КНР по профилактике и контролю COVID-19 опубликовала общий "План реагирования на новую коронавирусную инфекцию", в котором, с учетом снижения патогенности коронавируса и текущей эпидемиологической ситуации внутри страны, рекомендуется с 8 января 2023 года снять ряд ограничений. Так, в части трансграничных поездок говорится об отказе от оформления перед поездкой так называемого кода здоровья, отмене тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции при прибытии на территорию Китая. За 48 часов до въезда в КНР нужно будет сдать ПЦР-тест, для получивших отрицательный результат будет отменен обязательный карантин.