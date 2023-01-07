В Москве в Рождество поженятся более 50 пар

За время новогодних праздников в городе уже заключили брак около 200 пар

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Более 50 торжественных церемоний бракосочетания пройдут 7 января, в праздник Рождества Христова, в Москве во дворцах бракосочетания №1 и Кутузовском, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

"Возможность пожениться в Рождество у москвичей появилась с 2020 года. Тогда поженились около 60 пар, в 2021 году свадьбу сыграли более 50 пар, около 40 пар выбрали для бракосочетания 7 января 2022 года. При открытии приема заявлений на январские праздники быстрее всего заполняются места именно на 7 января. В этом году более 50 пар поженятся во Дворце бракосочетания №1 и Кутузовском дворце бракосочетания", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, в эти новогодние праздники в Москве уже поженились около 200 пар, церемонии прошли во дворцах бракосочетания №1, №4, №5 и Кутузовском дворце бракосочетания. В прошлом году с 5 по 9 января поженились 170 пар.

В Кутузовском прошел ремонт, отреставрированы входные двери, заменены напольные покрытия, обновлены холл и кабинеты приема заявлений о заключении брака, установлена навигационная система, а также полностью модернизировано освещение зоны ожидания. В зале регистрации стоят новый стол из искусственного камня для проставления подписей в записи акта и стулья, а стены украшены большими стеклянными светильниками золотого цвета.