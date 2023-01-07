7 января, 05:15

В Оренбуржье сняли ограничение на передвижение по участку трассы М-5

Движение ранее было ограничено на участке дороги со 170-го по 260-й км

ТАСС, 7 января. Запрет на движение транспорта сняли на участке трассы М-5 "Урал" в Оренбуржье. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"С 09:00 (07:00 мск) все ограничения сняты", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по региону отметили, что с вечера пятницы было запрещено движение для всех типов транспортных средств на участке трассы М-5 "Урал" (подъезд к пункту пропуска "Орск"), со 170-го по 260-й км (подъезд к пункту пропуска "Орск", поворот на Гай).

Также было введено ограничение движение на участке дороги Каменоозерное - Медногорск со 177-го по 184-й км в связи с сильной метелью и ограничением видимости. 

Теги:
РоссияОренбургская область
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