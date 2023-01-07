На нижегородской трассе у экскурсионного автобуса замерзло топливо

В автобусе находились 56 пассажиров, в том числе 26 детей, их разместили в гостиницах Арзамаса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 января. /ТАСС/. Топливо замерзло у экскурсионного автобуса на трассе в Нижегородской области. Более 50 человек из Ульяновской области, в том числе 26 детей, разместили в гостиницах Арзамаса, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В 03:15 мск поступило сообщение об аварийной остановке в городском округе Арзамас экскурсионного автобуса, который следовал по маршруту Москва - Ульяновск. Причиной остановки стало замерзание топлива. "Из-за этого продолжать движение было невозможно, и водитель остановился на обочине", - говорится в сообщении.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции. В автобусе находилось 56 пассажиров, в том числе 26 детей. На автобусах их доставили в три гостиницы Арзамаса. Ранним утром из Ульяновска за ними выехали два автобуса.

По данным сайта Верхне-Волжского УГМС, ранним утром в Нижнем Новгороде было минус 29 градусов, в Арзамасе - 31 градус мороза.