В Москве ночь на 7 января стала самой холодной с начала зимы

Температура воздуха в городе опустилась до минус 23,4 градуса

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Минувшая ночь в Москве второй раз подряд стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха к 06:00 мск 7 января на базовой метеостанции столицы составила минус 23,4 градуса, сообщается в субботу на портале "Метеовести", который предоставляет прогнозы от центра погоды "Фобос".

"Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры. В такой ситуации минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, к 06:00 минимальная температура воздуха опустилась до отметки в минус 23,4 градуса", - говорится в сообщении.

На других метеостанциях Москвы минимальные показания термометров составили от минус 21,1 до минус 24,8 градуса. В то же время на севере Подмосковья, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила минус 29,4 градуса.

"В условиях тихой, относительно малооблачной, антициклональной погоды, минимальная температура воздуха обычно наблюдается в момент, близкий к восходу солнца, так что в ближайшие два-три часа морозы еще могут немного окрепнуть, и точные значения минимумов сегодняшнего дня станут известны после 09:00", - добавили в "Фобосе".

До этого самой холодной была ночь на пятницу, когда минимум составил минус 23 градуса ровно.