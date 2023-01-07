В Приморье почти 50 детей участников СВО отправятся в детский оздоровительный лагерь

Дети проведут 10 дней в лагере "Радуга"

ТАСС, 7 января. Около 50 детей в Приморье, чьи родители участвуют в СВО, получили путевки в детский оздоровительный лагерь "Радуга". Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

"Как рассказала глава регионального министерства труда и социальной политики Светлана Красицкая, ведомством было приобретено 36 путевок для детей участников СВО. Руководство лагеря часть затрат на отдых детей взяло на себя, предоставив путевки по льготной стоимости. Кроме того, лагерь "Радуга" бесплатно организовал отдых еще 10 приморских ребят этой же категории", - говорится в сообщении.

Смена продлится 10 дней. Программы лагеря представляют собой целостный комплекс оздоровительных, спортивных, интеллектуально-развивающих и духовно-нравственных мероприятий, направленных на физическое, эстетическое и психологическое развитие детей. Также организовано пятиразовое питание - калорийное, по домашним рецептам, согласно требованиям и рекомендациям СанПиН.

Оздоровление данной категории детей власти продолжат в летний период.