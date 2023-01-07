Паромное сообщение между Краснодарским краем и Крымом восстановили

Работа переправы ранее была приостановлена из-за плохой погоды

СОЧИ, 7 января. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Краснодарский край и Крым, возобновлена, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Накануне паромное сообщение было приостановлено из-за погодных условий.

"Работа паромной переправы возобновлена", - сообщили в ведомстве.

В пятницу в региональном главке МЧС России сообщали об ухудшении погоды на территории Краснодарского края, в регионе наблюдались сильные дожди, переходящие в мокрый снег, и усиление ветра до 20-23 м/с.