7 января, 06:54

Паромное сообщение между Краснодарским краем и Крымом восстановили

Работа переправы ранее была приостановлена из-за плохой погоды

СОЧИ, 7 января. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Краснодарский край и Крым, возобновлена, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Накануне паромное сообщение было приостановлено из-за погодных условий.

"Работа паромной переправы возобновлена", - сообщили в ведомстве.

В пятницу в региональном главке МЧС России сообщали об ухудшении погоды на территории Краснодарского края, в регионе наблюдались сильные дожди, переходящие в мокрый снег, и усиление ветра до 20-23 м/с. 

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РоссияКраснодарский крайКрым
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