В МЧС считают визиты по соблюдению пожарной безопасности приоритетней проверок

Как отметил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, профилактический визит является своего рода бесплатным аудитом пожарной безопасности

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Профилактические визиты с консультациями собственников по соблюдению требований пожарной безопасности в России приоритетны по отношению к проверкам. Об этом ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"В настоящее время профилактические визиты приоритетны по отношению к проверкам по пожарной безопасности. В условиях действия моратория на проведение проверок они стали ключевым инструментом минимизации риска причинения вреда от пожаров. Так, если раньше проводилось около 600 тыс. проверок, то сейчас - около 40 тыс.", - сказал он.

Еникеев добавил, что профилактический визит является своего рода бесплатным аудитом пожарной безопасности, когда пожарный инспектор может определить, какие на объекте есть нарушения и посоветовать пути их устранения. При этом по итогам профилактического визита никакие административные меры не могут быть применены, это его основное отличие от проверок. Но в случае обнаружения грубейших нарушений требований пожарной безопасности, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, пожарный инспектор может обратиться в прокуратуру для согласования внеплановой проверки.

Представитель МЧС сообщил, что в этом году вступил в силу ряд изменений, и теперь собственники или арендаторы зданий могут за два месяца до проведения плановых проверок обратиться в МЧС с просьбой провести профилактический визит. "Таким образом, у них будет время исправить нарушения и не получить штраф после плановой проверки", - пояснил Еникеев.

Кроме того, с 2023 года в отношении школ и детских садов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков, будет проводиться обязательный профилактический визит, не предусматривающий возможности отказа от него.