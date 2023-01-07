Замглавы Минпромторга исполнил мечту мальчика посетить производство лифтов

Сергей Наумов посетил предприятие "Метеор лифт", встретился с сотрудниками завода и сервисного подразделения компании в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов исполнил мечту Сергея Наумова из Кирово-Чепецка в Кировской области, который хотел встретиться с людьми, производящими и обслуживающими лифты. Мальчик посетил предприятие "Метеор лифт", встретился с сотрудниками завода и сервисного подразделения компании в Санкт-Петербурге.

"Ты сейчас находишься на одном из самых современных и развитых производств. Лифты, которые выпускает эта площадка, они устанавливаются и в жилых домах, и в офисных зданиях, в больницах и на многих других объектах. И наше министерство активно работает над тем, чтобы все эти здания оснащались безопасной и современной техникой", - сказал Иванов, обращаясь к мальчику по видеосвязи.

"Мне очень хотелось, чтобы именно мое желание сняли с "Елки желаний", и моя мечта сбылась. Чудеса бывают! Сегодня я провел день на настоящем лифтовом заводе, увидел, как производятся лифты, как за ними ухаживают, узнал много нового о работе лифтов, и теперь еще больше хочу стать лифтовиком, чтобы прийти на работу в "Метеор", когда вырасту", - поделился впечатлениями Наумов.

Замглавы предложил школьнику выполнить на новогодних праздниках "домашнее задание" и написать сочинение на тему "Как производятся лифты в России". "Сережа, буду рад, если получится у тебя сочинение прислать мне почитать. С удовольствием поделюсь с тобой потом своими мыслями", - обратился он к мальчику.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" открылась в России в пятый раз. Она началась 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году к ней присоединятся дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В акции могут принять участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Также участниками акции могут стать дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из семей, члены которых, в том числе мобилизованные, получили инвалидность первой группы, безвестно отсутствуют или погибли в спецоперации, а также дети, зарегистрированные на территории новых регионов РФ.