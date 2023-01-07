Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Подмосковье

В прошлом году премьер-министр побывал в связи с праздником в соборе святого Архистратига Михаила в Сочи

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по случаю Рождества посетил православный храм в Московской области, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"В канун светлого праздника Рождества Христова председатель правительства Михаил Мишустин посетил один из храмов Русской православной церкви в Московской области", - говорится в сообщении.

В прошлом году Мишустин также посетил на Рождество православный храм, однако где именно, не раскрывалось. В 2021 году премьер по случаю праздника посетил собор святого Архистратига Михаила в Сочи, который является первым каменным храмом Русской православной церкви на Черноморском побережье Кавказа.