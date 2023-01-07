Глава МЭР исполнил желание девочки из Щелкова побывать в "Москвариуме"

Мария Андросова также получила в подарок раскраски, Lego и набор для снеговика

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил желание Марии Андросовой из города Щелково в Московской области, которая мечтала посетить центр "Москвариум" на ВДНХ.

"Хороших праздников, хороших каникул, хорошо побыть всем вместе. С Новым годом!" - сказал Решетников, общаясь с Машей по видеосвязи.

Вместе с сертификатом в "Москвариум" Маша получила в подарок раскраски, Lego и набор для снеговика. Девочка поблагодарила за подарок и поздравила всех с Новым годом.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" открылась в РФ в пятый раз. Она стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году к ней присоединились Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики.