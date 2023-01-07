Хуснуллин исполнил новогодние желания двух мальчиков

Гамаль из Ижевска загадал встречу с баскетбольным клубом УНИКС, а Никита из ДНР мечтал о роботе

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин исполнил желания двух детей в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Ему выпало реализовать мечты Гамаля из Ижевска и Никиты из Донецкой Народной Республики.

Гамаль загадал встречу с казанским баскетбольным клубом УНИКС. А Никита мечтал о роботе.

"Когда я брал пожелание с елки, то был крайне удивлен, что именно мне попало твое желание о встрече с баскетбольной командой УНИКС. Я сам родом из Казани, я знаю историю развития этого баскетбольного клуба, посещал его матчи", - рассказал Хуснуллин в видеопослании Гамалю. Вице-премьер помог ребенку побывать на тренировке его любимой команды, пообщаться с игроками и посетить матч.

Подарок Никите передал Дед Мороз: в его мешке для мальчика были робот и угощения. В видеопослании Никите Хуснуллин выразил надежду, что новая игрушка поможет ему развиваться и когда-нибудь самому стать создателем роботов.

Всероссийская новогодняя акция "Елка желаний" открылась в пятый раз. Она началась 10 ноября и продлится до 28 февраля. Впервые в этом году к ней присоединились дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В акции могут принять участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Также участниками акции могут стать дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из семей, члены которых, в том числе мобилизованные, получили инвалидность первой группы, безвестно отсутствуют или погибли во время спецоперации, а также дети, зарегистрированные на территории новых регионов РФ.