В СКФО средняя предлагаемая зарплата за год увеличилась на 1,4 тыс. рублей

В 2022 году размер средней предлагаемой зарплаты составил в округе 42,5 тыс. рублей, сообщила аналитик макрорегиона "Юг" сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова

ТАСС, 7 января. Средняя предлагаемая зарплата в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за год увеличилась на 1,4 тыс. рублей, сообщила ТАСС аналитик макрорегиона "Юг" сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова по итогам проведенного исследования.

"По данным базы вакансий на hh.ru, средняя предлагаемая зарплата к концу 2022 года в СКФО составила 42,5 тыс. рублей - это на 1,4 тыс. рублей больше, чем в конце 2021 года. Сами жители СКФО в среднем рассчитывают на 41,7 тыс. рублей - за год желаемая зарплата выросла на 2,6 тыс. рублей", - рассказала собеседница агентства.

Среди профессиональных сфер с самой высокой средней предлагаемой зарплатой в СКФО стали сферы "Высший менеджмент" - здесь в среднем в конце 2022 года работодатели предлагали 54,8 тыс. рублей, "Медицина, фармацевтика" - 51,7 тыс. рублей, "Добыча сырья" - 51,3 тыс. рублей, "Автобизнес" - 50,5 тыс. рублей, "Производство, сельское хозяйство" - 48,4 тыс. рублей.

По словам Кабиновой, наиболее скромная средняя зарплата в СКФО в таких сферах как: "Обслуживающий, домашний персонал" - 30 тыс. рублей, "Административный персонал" и "Бухгалтерия, финансы" - по 37 тыс. рублей.

"Что касается самых высоких зарплат и самых "дорогих" вакансий, то чаще всего уровень зарплаты зависит не только от профессиональной сферы, но также и от опыта, компетенций и уровня позиции. Чаще всего самые высокие зарплаты в СКФО предлагают управленцам - например, руководителям предприятий, строительных объектов, филиалов коммерческих компаний и торговых сетей. Помимо профильного образования и большого опыта работы, от кандидатов требуются отличные менеджерские навыки - умение подбирать команду и руководить ей, хорошие организаторские и коммуникативные способности, а также умение планировать и измерять результат в цифрах", - прокомментировала аналитик.

Еще одна категория вакансий с высокими зарплатами - специалисты с большим опытом и хорошими навыками. Так, например, хороший шеф-повар может рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей, опытные программисты могут зарабатывать от 150 до 200 тыс. рублей, грамотному агроному предлагают зарплату от 100 до 150 тыс. рублей. Причем таких специалистов работодатели готовы перевозить как внутри СКФО, так и в другие регионы страны.