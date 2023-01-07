Минобороны и РЖД организовали тур в Коломну для участников СВО и членов их семей

Участниками тура станут 150 человек

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Минобороны РФ и холдинг "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в рамках проекта "Своих не бросаем" организовали экскурсионный тур в Коломну для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

"В рамках проекта "Своих не бросаем" во взаимодействии с Министерством обороны РФ и ОАО "РЖД" на 07.01.2023 год по заявке ООО "РЖД Тур" назначен экскурсионный поезд по маршруту Москва - Голутвин - Москва", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что участниками однодневного железнодорожного путешествия станут 150 человек: военнослужащие, члены их семей и члены семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Участники тура посетят Коломенский кремль, совершат прогулку по боевому ходу его стены, узнают о подвигах ратников, ознакомятся с их доспехами и оружием. Одной из точек экскурсионной программы станет театрализованное представление, в ходе которого гостей научат стрелять из лука и самострела.