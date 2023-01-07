Эксперты спрогнозировали сокращение населения Литвы до 2 млн человек к 2045 году

В настоящее время оно составляет около 2,8 млн человек

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Население Литвы, которое сейчас достигает около 2,8 млн человек, на протяжении следующих 20 лет будет неуклонно сокращаться и в 2045 году составит всего 2 млн человек. Такой прогноз экспертов обнародовал в субботу портал национального радио и телевидения LRT.

"Рабочая группа Сейма (парламента - прим. ТАСС) по вопросам демографии подготовила прогноз динамики народонаселения на период до 2045 года. Население Литвы к тому времени драматически уменьшится до 2 млн человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Литве проживает 2,841 млн человек. В 1992 году население балтийской республики составляло 3,7 млн. Таким образом, за последние 30 лет оно уменьшилось на 860 тыс. Примерно такое же сокращение численности эксперты прогнозируют в течение двух следующих десятилетий, так как уровень отрицательного прироста постоянно повышается.

К 2030 году, по их оценкам, в Литве будут проживать около 2,5 млн человек, а еще через 15 лет число жителей приблизится к знаковому рубежу в 2 млн.