В Дагестане из-за снегопада закрыли трассу через Харибский перевал

Движение ограничили на участке дороги Хасавюрт- Тлох с 46-го по 67-й км

МАХАЧКАЛА, 7 января. /ТАСС/. Харибский перевал в Гумбетовском районе Дагестана закрыт из-за сильного снегопада, сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы районной администрации Гамзат Изудинов.

"Из-за сильного снегопада Харибский перевал на участке автомобильной дороги Хасавюрт- Тлох 46 км - 67 км закрыт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на трассе сильная метель, нулевая видимость.

"Просьба к жителям республики воздержаться от поездок по данному участку автодороги и выбрать другие объездные пути", - добавил Изудинов.

Высота Харибского перевала составляет более 2,5 тыс. м над уровнем моря. Гора находится на границе Гумбетовского и Казбековского районов Дагестана. У подножия Хариба расположены высокогорные села Артлух и Данух. Через Харибский перевал проходит маршрут, по которому перегоняют мелкий рогатый скот на пастбища земель отгонного животноводства и обратно в горы, на альпийские луга.