Минобрнауки в 2023 году выделит институтам 16 млрд рублей на обновление оборудования

Как отметили в ведомстве, обновление материально-технической базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, повышает уровень технической вооруженности сектора разработок

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования в 2023 году намерено выделить 16 млрд рублей на обновление приборов и оборудования научных организаций. Об этом говорится в рабочих материалах Совета Федерации, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время Минобрнауки России проводит отбор заявок на получение в 2023 году грантов на общую сумму 16 млрд рублей. В рамках реализации мероприятия в 2019-2022 годах по результатам проведенных отборов были приняты решения о представлении грантов 273 ведущим организациям из 46 субъектов Российской Федерации на общую сумму 37,4 млрд рублей", - говорится в документе.

Министерство с 2019 года занимается обновлением приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, предоставляя гранты в форме субсидии из федерального бюджета на приобретение научно-лабораторных приборов и оборудования.

"Обновление материально-технической базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, повышает уровень технической вооруженности сектора исследований и разработок, что оказывает положительное влияние на осуществление текущей исследовательской деятельности и получение прорывных результатов", - отмечается в материалах.

Участие в обновлении могут принять организации, определенные межведомственной комиссией по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательского, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, являющиеся лидерами научного направления. С 2021 года обновление приборов ведется в рамках национального проекта "Наука и университеты".