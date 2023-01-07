В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за 40-градусных морозов

Морозы ожидаются во всем регионе с 8 по 10 января, а местами они также сохранятся 11 и 12 января

ЧЕЛЯБИНСК, 7 января. /ТАСС/. Морозы до минус 40 градусов и ниже ожидаются в отдельных районах Челябинской области в ближайшие дни, говорится в материалах, опубликованных в субботу на сайте Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"8-10 января по всей территории Челябинской области, 11-12 января местами, ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. 8-10 января в отдельных районах - сильный мороз (минус 40 градусов и ниже)", - сказано в сообщении.

По данным пресс-центра Главного управления МЧС России по Челябинской области, повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.