В России не обнаружили новый субвариант омикрон-штамма "кракен"

В пресс-службе Роспотребнадзора назвали стабильной ситуацию по распространению коронавирусной инфекции и циркуляции новых вариантов "омикрона" в РФ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 или "кракен" по состоянию на 6 января в России не выявлен. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант "омикрона" XBB.1.5 "кракен" не выявлен", - говорится в сообщении.

Согласно данным VGARus, в России доминирует штамм коронавируса "омикрон". На протяжении последних недель доля его варианта BA.2 менялась от 1,9% до 23,9%, доля сублинии "омикрона" BA.5 - от 66,7% до 96,5%.

"По заявлению Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, нет, однако он более заразный", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что ситуация по распространению коронавирусной инфекции и циркуляции новых вариантов "омикрона" в стране остается стабильной и находится на строгом контроле ведомства.