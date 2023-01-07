Патриарх Кирилл не исключил, что Запад потрясут "катаклизмы" из-за его гендерной политики

По его словам, отказ Европы от традиционных христианских, нравственных ценностей и продвижение гендерной идеологии ведет к "апокалиптической перспективе" и угрозе саморазрушения общества

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Отказ Европы от традиционных христианских, нравственных ценностей и продвижение гендерной идеологии ведет к "апокалиптической перспективе" и угрозе саморазрушения общества, при этом процесс деградации западного мира сам по себе уже не остановится - только если произойдут какие-то серьезные катаклизмы. Такое мнение высказал в субботу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Это проблема Европы. <...> Если это (традиционные ценности - прим. ТАСС) где-то исчезает, тем хуже для тех, из жизни которых все это исчезает. Что значит потерять нравственную шкалу ценностей или, лучше сказать, оценку ценностей с точки зрения нравственности? Это значит потерять духовные ориентиры в жизни. <...> Если так и дальше будет продолжаться, то обществу грозит саморазрушение", - сказал патриарх в рождественском интервью телеканалу "Россия-1".

Отвечая на вопрос о том, обратимая ли это тенденция, когда "идет попрание всего святого", или западный мир уже не выйдет из этого состояния, предстоятель Русской православной церкви заметил, что подобный процесс не может быть "самообратимым" - "исходя из того уровня, на который сейчас погрузилось это общество". "Когда все ужасы, о которых мы говорим, становятся нормой жизни, трудно себе представить, как само общество сможет выйти из этого кризиса. Только если произойдет нечто", - отметил патриарх.

На просьбу пояснить, что именно он имеет в виду, духовный лидер сказал, что речь идет о том, что находится "в руках Божиих", например, "это могут быть катаклизмы". "Любые катаклизмы, которые потрясают человеческое сознание, когда люди ищут выход из ситуации, когда отсутствие выхода означает смерть. Перед лицом таких катаклизмов человек может изменить свое мышление и вспомнить о той системе ценностей, которые пришли к нам свыше. Ведь только находясь в этой системе ценностей, человек может оставаться человеком, а человеческое общество может существовать. А полагаться на то, что люди путем некой эволюции придут от зла к добру, - это прекраснодушное и очень далекое от реальности отношение к будущему", - сказал патриарх.

Помимо катаклизмов, полагает он, западные общества могут столкнуться и с "тяжелейшими условиями бытия", которые "действительно заставят человека о многом подумать". В пример патриарх привел то, что произошло в России, в СССР во время Великой Отечественной войны, когда страна обратилась "от атеизма к вере". "И вообще, какой сильной вышла страна не только в военном, но и в моральном отношении, какими сильными мы все вышли", - напомнил он.

Если ничего подобного с европейцами, с западным миром не произойдет, то тогда, уверен предстоятель РПЦ, те, кто живет "в этой страшной парадигме", где "грех смешивается с добродетелью" и вообще теряется какое-либо различие между этими понятиями, приведут эту систему "к самому печальному концу".