7 января, 09:38
Пандемия COVID-19

Япония обновила антирекорд суточной смертности от ковида

За последние 24 часа умерли более 460 заболевших

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Более 460 человек умерли от ковида в Японии за последние 24 часа, таким образом страна обновила антирекорд суточной смертности от коронавируса. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.

Читайте также
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

За сутки выявлено более 230 тыс. случаев заражения. Это не максимальный показатель за все время пандемии, однако в ряде регионов число инфицированных обновило антирекорд.

Эксперты предупреждают, что резкий рост числа заразившихся может произойти во второй половине января, суточный показатель заболеваемости в это время может превысить 450 тыс. человек.

Ограничений в связи с пандемией в Японии нет, однако в общественных местах требуется ношение масок. 

Теги:
ЯпонияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация