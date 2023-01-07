Более 18 тыс. детей из ДНР смогли отдохнуть в 2022 году в других регионах России

В 2023 году программу оздоровления школьников республики продолжат

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Свыше 18 тыс. детей из Донецкой Народной Республики (ДНР) в 2022 году смогли отдохнуть в других регионах России, сообщил в субботу премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

"В ушедшем году благодаря регионам-кураторам нам удалось отправить на отдых более 18 тыс. детей. В этом году программа оздоровления школьников ДНР будет продолжена", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас очередные 50 школьников ДНР вернулись из путешествия в Кавминводы.

"Ребята отдохнули и оздоровились в новом молодежном центре "Машук". Свежий воздух и насыщенная программа не давали детям скучать ни минуты", - отметил Хоценко.

В 2022 году регионы России массово принимали на отдых и оздоровление детей с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Программы пребывания для детей были насыщены разнообразными спортивными, культурными, развлекательными мероприятиями.