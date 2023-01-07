В основном это машины с продуктами питания и товарами первой необходимости

ТАСС, 7 января. В очереди на Керченскую переправу находятся 60 грузовиков с товарами первой необходимости и продуктами , сообщила в субботу пресс-служба администрации Краснодарского края.

"На накопительной парковке в поселке Ильич в очереди находятся 60 машин. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.

Накануне паромное сообщение было приостановлено из-за погодных условий, 7 января работа паромной переправы возобновлена.

Уточняется, что сейчас действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На стоянке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева.

Другие накопительные площадки, действовавшие ранее, вывели в резерв. Их готовы развернуть при необходимости.