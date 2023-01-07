Москву посетили Деды Морозы из 14 регионов России

Это первый всероссийский слет Дедов Морозов, его отметили как национальный и мировой рекорды

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Деды Морозы из 14 регионов России одновременно посетили столицу, установив национальный и мировой рекорды. Об этом в субботу сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"Сразу 14 Дедов Морозов из разных уголков России одновременно посетили Москву с 5 по 7 января и встретились сегодня на Манежной площади в центре столицы. Это первый всероссийский слет Дедов Морозов, который отметили как национальный и мировой рекорды", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, слова которой приводятся в сообщении, встретить Дедов Морозов можно было в парке "Зарядье", на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и ВДНХ. "Они проводили мастер-классы, катались на коньках, общались с горожанами и туристами, дарили подарки и делились новогодним настроением", - отметила Сергунина.

Уточняется, что достижение под названием "Первый всероссийский слет региональных Дедов Морозов в Москве" зафиксировало международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд".