Патриарх Кирилл считает, что Россия ведет борьбу "за будущее всего человечества"

По словам предстоятеля Русской православной церкви, РФ становится "духовно сильной общностью"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российское государство, защищая на законодательном уровне традиционные ценности и нравственные принципы, сегодня играет особую роль в мире и ведет борьбу "за будущее всего человечества", считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Наша борьба за нравственные принципы, наша борьба за сохранение веры - это борьба за будущее всего человечества, за жизнь мира - ни много ни мало. Мы боремся за жизнь мира. Мы боремся за то, чтобы человеческая цивилизация оставалась жизнеспособной. И покуда эта работа и эта вера будут сохраняться, будет сохраняться и надежда на будущее. В этом смысле, конечно, совершенно особая роль у нашей страны", - сказал патриарх в рождественском интервью в субботу на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что Россия становится "духовно сильной общностью", и чем больше на страну оказывается негативного давления из-за рубежа, тем сильнее становятся россияне. По словам патриарха, он это "чувствует как пастырь" и, встречаясь с людьми разного положения и разного звания, видит, что трудности их не ослабляют.

Предстоятель Русской православной церкви положительно оценил принятые недавно в России законы, касающиеся защиты традиционных духовных ценностей и запрета пропаганды гомосексуализма и педофилии.

"Для чего нужны эти законы - государство таким образом определяет свое отношение к подобным явлениям. Они перестают быть, что называется, некой нормой, то есть тем, чем они являются в других обществах. Государство не репрессирует людей, но заявляет о своей нравственной позиции, и вот это чрезвычайно важно. И то, что сегодня Россия, российское государство, российская власть заняли эту позицию, свидетельствует о том, что нравственные вопросы, вопросы духовной жизни людей небезразличны для современной российской власти", - добавил патриарх.