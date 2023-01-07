В Тбилиси проходит рождественское шествие "Алило"

В последние два года его отменяли из-за пандемии

ТБИЛИСИ, 7 января. /ТАСС/. Традиционное рождественское шествие "Алило" ("Аллилуйя") проходит в центре Тбилиси впервые с 2020 года. В последние два года оно было отменено из-за пандемии коронавируса.

В "Алило" традиционно участвуют священники и прихожане церкви, в том числе дети, одетые в белые накидки и с венками на голове, символизирующих ангелов. Часть участников шествия в формах пастухов, которые, по преданию, первыми поклонились рожденному спасителю. По улицам столицы идут также буйвол и несколько ослов, запряженных специальными тележками. В них все желающие могут положить сладости и подарки, которые потом будут отправлены в детские дома.

Шествие началось на площади Первой республики в центре столицы и пройдет до храма Святой троицы, расположенной в нескольких километрах. Помимо Тбилиси, "Алило" проходит и в нескольких других крупных городах Грузии.

Традиция "Алило" в Грузии насчитывает около 15 веков. В старину мужчины в Грузии на Рождество обходили дома, собирая пожертвования, в дальнейшем это стали делать дети. Со временем появилось традиционное шествие, которое было запрещено в советский период и возрождено около 20 лет назад Католикос-патриархом всея Грузии Илией II.