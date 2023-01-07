Патриарх Кирилл считает, что вестернизация грозит Украине потерей идентичности

Предстоятель Русской православной церкви уточнил, что не берется судить о том, насколько взятый Киевом курс правильный или не правильный с политической точки зрения

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Вестернизация Украины, ее стремление стать частью западного мира грозит стране потерей ее идентичности, дехристианизацией и погружением в "нравственный релятивизм", который стал частью культуры и политики на Западе. Такое мнение высказал в субботу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу "Россия 1".

"Все эти призывы демократизировать, вестернизировать страну, конечно, кружат голову тем, кто связывает эти призывы с улучшением материальной жизни людей. Вот живут на Западе богатые хорошо, и если мы по этому пути пойдем, то и мы будем жить хорошо. Но ведь на этом же пути, как мы знаем, стоит вопрос смены полов, критического отношения к религии и многое, что сегодня сопровождает дехристианизацию западного общества", - сказал патриарх, говоря о ситуации на Украине.

Он уточнил, что не берется судить о том, насколько взятый Киевом курс правильный или не правильный с политической точки зрения, отметив, что судит обо всем "исключительно с точки зрения пастырской".

Патриарх считает, что если украинцы будут мириться с "нравственным релятивизмом", который стал частью западной культуры, то потеряют свою идентичность.