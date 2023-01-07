Синоптик объяснил разницу температур между Петербургом и Ленобластью

По словам начальника Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александра Колесова, от морозов город защитила Ладога, однако в предстоящие сутки синоптическая ситуация может измениться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Ладога защитила Санкт-Петербург и Карельский перешеек от грянувших в пятницу морозов, в то время как на территории Ленинградской области температура может опускаться до минус 29 градусов. Такое мнение в субботу выразил в своем Telegram-канале начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Иногда слышите от нас: "Ладога работает", это как раз и есть тот эффект. В очень холодную погоду происходит образование облаков над Ладогой и при определенных направлениях северо-восточного ветра начинается вынос с акватории облаков, снега и тепла. Такой шлейф всегда хорошо виден на спутниковых снимках и локаторе. Самое трудное в условиях антициклона при слабом ветре точно определить смену направления ветра", - говорится в сообщении.

Синоптик также отметил, что в предстоящие сутки синоптическая ситуация, вероятно, изменится. По его прогнозу произойдет смена ветра к югу, что в свою очередь приведет к морозам на территории как Петербурга, так и Ленинградской области. Он также не исключил, что 8 января станет самым морозным днем за текущую зиму.