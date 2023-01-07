Синоптики предупредили о морозах до минус 30-35 градусов в части регионов ЦФО

Из-за морозной погоды мэрия Ярославля приняла решение отменить уроки в школах города 9 января для учеников первых-четвертых классов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Синоптики предупредили о морозах до минус 30-35 градусов ночами 8-9 января в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе во Владимирской, Рязанской, Тверской областях. На значительной территории округа в ночные и утренние часы ожидается около минус 20-27 градусов, сообщается на сайтах областных гидрометцентров и управлений МЧС.

До минус 34-35 градусов ночами 8 и 9 января ожидается во Владимирской и Тверской областях. "8 января будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночью минус 24-29 градусов, днем - минус 16-21 градусов. 9 января температура воздуха ночью составит минус 30-35 градусов, днем - минус 21-26 градусов", - отмечено на сайте управления МЧС по Владимирской области.

Около минус 29-30 градусов также прогнозируется в Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Ярославской областях. Из-за морозной погоды мэрия Ярославля приняла решение отменить уроки в школах города 9 января для учеников первых-четвертых классов, при этом режим свободного посещения введен для учащихся пятых-одиннадцатых классов.

В Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях ночами температура воздуха ожидается до минус 20-27 градусов. В дневные часы в этих регионах будет около минус 11-16, местами до минус 20-22 градусов, осадки маловероятные.