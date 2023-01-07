На Украине проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, во времена президентства Виктора Януковича каноническая УПЦ заключила с правительством страны соглашение о бессрочном использовании территории Нижней лавры

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Власти Украины на следующей неделе начнут рассматривать вопрос о том, как религиозные организации страны используют государственное имущество, в том числе на территории Киево-Печерской лавры, часть которой находится в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в субботу заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Нижняя лавра находится в ведении УПЦ, верхняя - Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Успенский собор и Трапезная церковь, которые располагаются на территории Верхней лавры, находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство культурного заповедника отказалось продлить с ней договоры пользования. В субботу в Успенском соборе прошла рождественская служба раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в соответствии с решением Минкульта. Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский не исключил, что ПЦУ продолжит службы в Киево-Печерской лавре.

"На следующей неделе начнет работу межведомственная комиссия, чтобы изучить, каким образом религиозные организации используют государственную собственность - в первую очередь, в [Киево-Печерской] лавре", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По словам Ткаченко, во времена президентства Виктора Януковича каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заключила с правительством страны соглашение о бессрочном использовании территории Нижней лавры.

Он также сообщил, что раскольнической ПЦУ дали разрешение провести только одну службу - в субботу на Рождество. "В будущем, поскольку существуют законодательные требования, мы теперь не можем бесплатно передавать какие-либо строения, как было раньше, в аренду долгосрочную или на много лет. Законодательство изменилось. Нужно либо изменить законодательство, либо необходимо принимать другие решения по итогам работы межведомственной комиссии по поводу использования имущества, которое может быть передано тем или иным способом для религиозных организаций", - подчеркнул министр.

Глава раскольнической ПЦУ Епифаний в субботу провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проходили богослужения канонической УПЦ. В соборе на службе было много политиков, в том числе спикер Рады Руслан Стефанчук, Александр Ткаченко и замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В последнее время украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. С середины ноября 2022 года Служба безопасности Украины проводит обыски в ее храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене, подрывной деятельности, "распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера". 1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, направленное, по сути, на запрет УПЦ. В частности, указом поручено внести в парламент законопроект о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ", и обеспечить проведение экспертизы Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.