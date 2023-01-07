Байден поздравил православных христиан с Рождеством

Как отметил президент США, "в это священное время" празднуются рождение Иисуса Христа и сила веры, которая "меняет мир"

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в субботу поздравил православных христиан с Рождеством.

"Я и [моя жена] Джилл желаем мирного и счастливого Рождества православным христианам в США и во всем мире. В это священное время мы празднуем рождение Иисуса Христа и силу веры, которая возвышает нас, меняет нас и меняет мир", - говорится в письменном заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Когда службы проходят в церквях по всей стране и во всем мире, мы вновь подтверждаем право всех людей свободно исповедовать свою веру и вновь обязуемся вступаться за тех, кто сталкивается с дискриминацией, преследованием и насилием из-за своей веры. Мы присоединяемся к православному сообществу в молитве о мире, справедливости и радости для всех", - добавил Байден.