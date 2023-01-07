В Казахстане за три дня эвакуировали более 1,2 тыс. человек из снежных заносов

Среди них 173 ребенка

АСТАНА, 7 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана, спасатели и военнослужащие за три дня эвакуировали из снежных заносов на дорогах свыше 1,2 тыс. человек. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МВД республики.

"С 3 по 5 января сотрудниками полиции совместно со службами ЧС и военнослужащими Минобороны было эвакуировано и спасено 1 212 человек, из них 173 ребенка. Oтбуксированы порядка 100 автомашин. Гражданам заранее перед выездом необходимо узнавать ситуацию на дорогах и не отправляться в путь в непогоду без крайней необходимости", - рассказал исполняющий обязанности председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Кайсар Султанбаев.

По его словам, информацию о закрытии участков автодорог в связи с ухудшением погодных условий можно узнать по телефонам 112, 102, а также в контакт-центре управляющей автодорогами национальной компании "КазАвтоЖол" по номеру 1403.

Ранее в субботу компания "КазАвтоЖол" сообщила, что из-за метели и плохой видимости ограничено движение автотранспорта на 23 участках дорог в пяти регионах страны: Акмолинской, Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. За выезд на автодорогу республиканского значения после оповещения о непогоде и закрытии трассы установлена административная ответственность в виде штрафа в 30 месячных расчетных показателей, что составляет 103 500 тенге ($224), к нарушителям также может быть применен административный арест до 15 суток.