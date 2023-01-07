В Таджикистане сообщили о росте числа прихожан православных храмов

По словам заведующего канцелярией Душанбинской епархии и епархиальным отделом религиозного образования и катехизации иеромонах Владимира, православная община Таджикистана насчитывает около 1 тыс. человек

ДУШАНБЕ, 7 января. /ТАСС/. В Таджикистане увеличивается число прихожан местных православных храмов несмотря на то, что в республике продолжает сокращаться русское население. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заведующий канцелярией Душанбинской епархии и епархиальным отделом религиозного образования и катехизации иеромонах Владимир (Мухин).

"Несмотря на отток и естественную убыль русского населения, основу которого составляют пожилые люди, мы заметили, по крайней мере в Душанбе, что количество русских прихожан в последнее время увеличилось, - сказал отец Владимир. - Конечно, речь (в вопросе увеличения числа прихожан - прим. ТАСС) идет о десятках человек, не о сотнях или даже тысячах, но это характерно, учитывая небольшое общее число православных верующих в стране".

По его данным, православная община Таджикистана к сегодняшнему дню насчитывает всего лишь около 1 тыс. человек. Это люди посещающие в церковные праздники местные православные храмы. "Оставшиеся в республике русские стремятся к храму, - считает отец Владимир. - Воцерковляются люди, которые раньше были совершенно нецерковными. Кроме того, что это церковь, это и какое-то культурное общение, и культурные мероприятия, которые проходят в епархии".

По его словам, притоку прихожан способствует и предпринимаемая в последнее время в епархии активная работа по социальной поддержке русского населения. В епархии ежемесячно раздаются продуктовые наборы для прихожан, выделяются лекарства, оказывается помощь в лечении, даются бесплатные обеды в храмах Душанбе и Ходжента.

"Наша миссия здесь очень важна, мы не должны оставлять стариков, которые здесь являются беззащитными, мы стараемся оказывать им всевозможную помощь, учитывая, что пенсии в Таджикистане очень небольшие", - сказал отец Владимир.

Он выразил мнение, что "процент именно воцерковленных русских людей в Таджикистане выше, чем в России, относительно числа населения, так как здесь русские люди стараются быть очень дружными, очень сплоченными".

Помощь русским общинам

По словам представителя епархии, русское население в Таджикистане проживает преимущественно в Душанбе, а также в других крупных городах страны. Поэтому в последнее время в епархии активизировалась работа по поддержке крошечных русских общин, проживающих в небольших населенных пунктах республики.

"Мы посетили недавно русские общины в Хатлонской области (Таджикистана) в Кулябе, Сарбанде, Дусти. Это общины, насчитывающие где-то от 10 до 20 человек. И кроме того, что мы проводили беседы о православии, привозили книги, мы также привозили продуктовые наборы. Они с большой радостью их принимают, - сказал отец Владимир. Он подчеркнул, что в епархии эту работу по посещению и поддержке небольших русских общин Таджикистана хотят сделать регулярной.

По его словам, российская 201-я военная база, дислоцированная в республике, также периодически оказывает помощь общинам. В частности, в 2008 году, российские военные принимали участие в строительстве храма Архистратига Божия Михаила в городе Бохтаре (Хатлонская область), оказав содействие как в строительных материалах, так и в рабочих руках.

Отец Владимир, являющийся также и настоятелем этого храма, рассказал, что один российских военнослужащих вот уже три месяца оказывает благотворительную помощь его прихожанам, число которых составляет 40-50 человек. "Благодаря этому солдату, начиная с ноября, я имею возможность приобретать лекарства для наших пожилых прихожан и оказывать им некоторую материальную помощь в лечении. Надеюсь, что и впредь мы сможем оказывать эту помощь", - подчеркнул отец Владимир.

Относительно личности благотворителя, он пояснил, что "помогает солдат, принимавший участие в СВО на Украине и давший в свое время обет помогать старикам, если вернется живым".

В Таджикистане действует пять храмов - непосредственно относящиеся к Душанбинской и Таджикистанской епархии, и еще два - военные, один в расположении 201-й РВБ и другой на военной базе воздушно-космических сил РФ в Нуреке.

В настоящее время, по различным оценкам, от 9 до 15 тыс. русских проживают в Таджикистане.