7 января, 16:24

В Запорожской области начнут выдавать пропуска для компаний для перемещения по региону

Пропуска начнут действовать с марта

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Власти Запорожской области 9 января начнут выдачу пропусков для юридических лиц для перемещения по региону, которые начнут действовать с 1 марта. Об этом сообщила в субботу администрация области.

"С 9 января начинается выдача пропусков для предприятий и организаций, в том числе на личные транспортные средства сотрудников, для перемещения по территории Запорожской области", - сообщает официальный Telegram-канал региона.

Пропуска для физических лиц в Запорожской области стали выдавать с 3 января. В ближайшие два месяца порядок перемещения коммерческого транспорта и гражданских лиц через блок-посты не изменится - новые правила и пропуска для физических и юридических лиц станут обязательными лишь с 1 марта. 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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