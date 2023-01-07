Под Псковом прошел спортивный фестиваль "На коне"

В фестивале приняли участие порядка 50 человек

ПСКОВ, 7 января. /ТАСС/. Новогодний спортивный фестиваль "На коне", организованный на средства Фонда президентских грантов, прошел в Псковской области в субботу. Мероприятие организовали инструкторы конно-спортивного клуба "Родина", в числе активностей: соревнования по хоббихорсингу (имитация движений всадника с использованием игрушечной лошади), конкурс маскарадного костюма на лошадях, сообщила ТАСС руководитель Псковской областной общественной организации "Конно-спортивный клуб "Родина" Наталья Недоступова.

"Состоялся новогодний фестиваль "На коне" в рамках президентского гранта, в него входят соревнования по хоббихорсингу. Этот вид спорта детям нравится. Также состоялся конкурс лучшего маскарадного костюма на живых лошадях. Провели [фестиваль] в двух местах - в поселке Родина [Псковского района] и на территории конно-спортивного клуба "Родина". Всего порядка 50 человек участников, среди них дети и взрослые", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что фестиваль организован на средства Фонда президентских грантов. Общий размер гранта составляет более 1,3 млн рублей.

"Состоялась также конная игра "Стойло". Ее суть в следующем: выстраиваются специальные отсеки из жердей, которые используются в конкуре для создания препятствий в конном спорте. Делают как бы загончики, и участники должны бежать в эти стойла: кто не добежал, выбывает, и один загон убирают. Игра длится до тех пор, пока один человек не остается в стойле", - уточнила организатор фестиваля.

Спортивно-оздоровительный марафон "На коне" является продолжением проектов "Развитие конного спорта и реабилитационной верховой езды в Псковской области", реализованных региональной федерацией конного спорта в 2019 и в 2021 годах. Программа проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, состоит из занятий, направленных на улучшение здоровья и качества жизни, вовлечение детей, взрослых и подростков с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) в системные занятия иппотерапией, адаптивной верховой ездой и конным спортом.

Среди ключевых задач проекта "На коне": минимизация травматизма на тренировках и занятиях иппотерапией, предоставление людям с ОВЗ возможности ощущать себя полноценными членами общества, выявление наиболее талантливых спортсменов различных возрастных групп, а также организация и проведение досуговых конноспортивных мероприятий для жителей Донбасса.