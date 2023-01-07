В КЧР на выплаты переехавшим в села медикам направят почти 30 млн рублей в 2023 году

Всего с 2012 по 2022 год по программе "Земский доктор" в села республики привлекли более 250 медицинских работников

ЧЕРКЕССК, 7 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены направить почти 30 млн рублей на выплаты для медицинских работников, переехавших для работы в сельскую местность, в 2023 году. Об этом ТАСС рассказали в субботу в министерстве финансов республики.

"На единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 28 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Всего с 2012 по 2022 год по программе "Земский доктор" в села республики привлечены и осуществляют трудовую деятельность более 250 медицинских работников.

В 2022 году по решению главы республики Рашида Темрезова, помимо федеральной выплаты по программе "Земский доктор", для медиков была введена дополнительная региональная выплата в размере 100 тыс. рублей. В прошлом году выплату планировалось предоставить более 20 врачам, заключившим договор и прибывшим на работу в сельские населенные пункты.

Ранее в министерстве здравоохранения республики рассказали, что обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей в сельской местности составляет 19,3, в целом по республике - 38,1. В аулах и селах региона больше всего нужны участковые терапевты, педиатры, врачи общей практики.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выплату денежных средств врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.