Курский губернатор назвал неуместным видеопривет депутата облдумы, присланный из Мексики

Депутат Курской областной думы Максим Васильев записал видеопоздравление с Новым годом, находясь на пляже

ТАСС, 7 января. Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал неуместным поведение депутата областной думы Максима Васильева, чье видеоприветствие, записанное в Мексике, было опубликовано на нескольких интернет-ресурсах. Об этом глава региона написал в субботу в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ и несколько Telegram-каналов опубликовали видеоприветствие депутата, записанное на пляже в Мексике. В ролике Васильев поздравляет всех с Новым годом, высказывает пожелания и делает себе коктейль. Отмечается, что первоначально запись в сети разместил один из его бывших однопартийцев.

"Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев. Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более - народных избранников", - написал Старовойт.

По его словам, Васильев долгое время был членом КПРФ, но в Курскую областную думу избирался как независимый депутат, что не позволяет применить к нему меры дисциплинарного воздействия по партийной линии. "Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии", - подчеркнул губернатор.

По мнению Старовойта, этичность поведения депутата должна оценить соответствующая комиссия облдумы, беседу с ним проведут также со стороны правительства региона. "Отдельно хочется узнать, как относится к поведению Максима его супруга, действующий депутат от "Единой России". Надеюсь, она расскажет это на комиссии организационно-кадровой работы партии", - отметил Старовойт.