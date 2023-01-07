Умер один из старейших клириков Санкт-Петербургской епархии протоиерей Богдан Сойко

Причиной смерти стал сердечный приступ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Один из старейших священнослужителей Санкт-Петербурга, протоирей Богдан Сойко, который на протяжении более чем 30 лет являлся настоятелем Николо-Богоявленского морского собора, умер в субботу. Перед смертью, причиной которой стал сердечный приступ, Сойко успел отслужить Божественную литургию, сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

"Протоиерей Богдан Сойко отошел ко Господу после сердечного приступа на 85-м году жизни в праздник Рождества Христова, 7 января, отслужив Божественную литургию", - говорится в сообщении.

Богдан Сойко был рукоположен в сан диакона в 1964 году, а в 1981 году - в сан священника, после чего в течение 10 лет занимал должность благочинного патриарших приходов в Финляндии. Настоятелем Николо-Богоявленского морского собора был назначен в 1987 году. С 1969 по 2012 преподавал в духовных школах Петербурга.

"Господь призвал сегодня в свои небесные обители одного из старейших и уважаемых пастырей Северной столицы - протоиерея Богдана Сойко, многолетнего настоятеля Николо-Богоявленского морского собора, верного труженика виноградника Христова", - выразил соболезнования по поводу смерти протоиерея митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Особую роль Богдана Сойко в жизни петербуржцев отметил также губернатор Александр Беглов, выразив соболезнования родным протоиерея, клиру, прихожанам. Беглов также подчеркнул, что отец Богдан уделял большое внимание духовной судьбе военных моряков.

"Отец Богдан уделял большое внимание духовному окормлению военных моряков. В Николо-Богоявленском морском соборе ежегодно служились панихиды по погибшим морякам подводной лодки "Курск", - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.