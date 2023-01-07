Ректор МИФИ заявил о планах выхода университета на новые зарубежные образовательные рынки

По словам Владимира Шевченко, для вуза важным этапом является согласование новой пятилетней программы взаимодействия с госкорпорацией "Росатом"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" планирует расширенную экспансию на образовательные рынки Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока в области ядерных технологий и смежных с ними. Об этом в субботу заявил ректор вуза Владимир Шевченко.

"Мы планируем расширенную экспансию на образовательные рынки в области ядерных и смежных технологий в Южную Америку, Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Шевченко отметил, что важным этапом для МИФИ является согласование новой пятилетней программы взаимодействия с госкорпорацией "Росатом". "Она содержит в себе ряд амбициозных проектов, в том числе по существенному расширению международной деятельности нашего университета", - добавил ректор МИФИ.