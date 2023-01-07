Легойда: празднование ПЦУ Рождества в Киево-Печерской лавре разрушает церковную жизнь

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что в храм были свезены люди, не имеющие представления о православном богослужении

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) собрали на Рождество в Киево-Печерской лавре случайных людей, не имеющих никакого представления о богослужении, это является "разрушением религиозной жизни как таковой". Об этом в субботу заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Вот эти кадры, которые мы видели из Киево-Печерской лавры, когда в отобранный храм свезены люди, не имеющие никакого представления о православном богослужении, это все отметили, кто видел, просто стоят люди, они не крестятся, они вообще никак не реагируют на происходящее. Это просто разрушение религиозной жизни как таковой", - сказал он в эфире Первого канала.

Легойда отметил, что люди, оказавшиеся на этом праздновании, "совершенно не понимают смысла Рождества". "Для них важно, что вот этот храм теперь "наш", - добавил он.

Глава раскольнической ПЦУ Епифаний 7 января провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проходили богослужения канонической УПЦ. В соборе на службе было много политиков, в том числе спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр культуры Украины Александр Ткаченко и замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

В последнее время украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. С середины ноября 2022 года Служба безопасности Украины проводит обыски в ее храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене, подрывной деятельности, "распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера". Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря 2022 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, направленное, по сути, на запрет УПЦ. В частности, указом поручено внести в парламент законопроект о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ", и обеспечить проведение экспертизы устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.