В Башкирии ожидаются морозы до 42 градусов

В других регионах ПФО также предупредили о похолодании

ТАСС, 7 января. Жителей Башкирии предупредили о морозах на территории региона. Так, с 8 по 10 января местами по республике температура воздуха ночью и утром может понизиться до минус 40-42 градусов, сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на БашУГМС.

"В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан от БашУГМС поступило штормовое предложение об опасных погодных явлениях на территории Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Другие регионы ПФО

В Пермском крае на фоне сильных морозов 8 и 9 января ожидается наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередачи и ветвях деревьев. В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, ночью с 7 по 9 января в большинстве районов минимальная температура воздуха ожидается на уровне минус 30-34 градусов.

Желтый уровень объявлен также в Ульяновской области, в Татарстане - штормовое предупреждение, следует из данных ГУ МЧС России по регионам. В Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности. В Саратовской области ночью с 8 по 10 января ожидают морозы с температурой воздуха около минус 25 градусов. О похолодании предупредили в Нижегородской и Кировской областях.

Помощь на дорогах

Вечером в субботу сотрудники ДПС в Самарской области помогли водителю грузовика, у которого замерзло топливо. Они временно остановили движение на участке дороги, где стоял большегруз, и с помощью других грузовиков автомобиль отбуксировали на стоянку, где можно было согреться, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В Нижегородской области к спасателям поступило сообщение о том, что туристический автобус с паломниками из Кирова, находящийся на парковке около гостиницы в Дивееве, не может выехать из-за обмерзания пневмоподвески. Автобус поместили в бокс для обогрева в 136-й пожарно-спасательной части. Пожарные дополнительно задействовали дизельные тепловые пушки. Вечером паломники уехали в Киров, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В Удмуртии помощь оказали двум водителям грузовиков, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В одном из случаев водитель два дня сидел в остывшей машине и не обращался в экстренные службы. "Сотрудник [полиции] незамедлительно вызвал спасателей и скорую помощь. А до момента их прибытия отогревал водителя в служебном автомобиле. В результате мужчину госпитализировали с обморожением конечностей", - говорится в сообщении.