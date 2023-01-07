7 января, 20:02
Военная операция на Украине

Из Чечни в зону СВО отправились порядка 300 бойцов ОМОН

По словам главы республики Рамзана Кадырова, бойцы из Чечни с начала проведения СВО показали высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач

ГРОЗНЫЙ, 7 января. /ТАСС/. Порядка 300 бойцов ОМОН из Чечни отправились в зону проведения специальной военной операции. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

"Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по ЧР", - написал он.

Провожали бойцов председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, вице-премьер правительства региона Абузайд Висмурадов и начальник республиканского правления Росгвардии Шарип Делимханов. Кадыров отметил, что бойцы из Чечни с начала проведения специальной военной операции показали высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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