Эксперт: более 30% людей испытывают стресс при возврате на работу после праздников

По словам замдиректора по научной работе Московского НИИ психиатрии Романа Ахапкина, в последние дни праздников нужно вернуться к режиму будней

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Более 30% людей испытывают стресс при возвращении на работу после праздников, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Московского НИИ психиатрии - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Роман Ахапкин.

"Более 30% людей, возвращаясь к трудовым будням после праздников, испытывают настоящий стресс. Совсем избежать его сложно - за каникулы мы привыкли дольше спать, больше общаться с родными и друзьями, чаще готовить или выходить на прогулки, и смена привычного распорядка всегда воспринимается нашим организмом как экстремальная ситуация, стресс", - сказал он.

По словам Ахапкина, чтобы минимизировать этот стресс, в последние дни праздников рекомендуется вернуться к режиму будней, а также накануне первого рабочего дня сделать зарядку и лечь пораньше спать. "Подготовьтесь к первому после отпуска трудовому дню. Например, выберите более нарядную, чем обычно, одежду. Или испеките пирог, чтобы угостить коллег. Такие мелочи поднимают настроение и дают нам силы", - добавил он.

Врач рекомендовал запланировать что-нибудь приятное на первый рабочий день, например прогулку в обеденный перерыв или покупку билетов в театр. "Если после отпуска кажется, что накопилось слишком много дел, составьте список, выделите самые важные и начните с них, смиритесь с тем, что сделать все и сразу точно не удастся", - сказал Ахапкин.