Прибывающим в Таиланд потребуется иметь сертификат о вакцинации от COVID-19

Эта мера будет действовать до конца января

БАНГКОК, 8 января. /ТАСС/. Лица, прибывающие в Таиланд, будут обязаны иметь при себе сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета The Bangkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

По данным газеты, эта мера вводится в отношении лиц в возрасте от 18 лет, "вступит в силу для рейсов, приземляющихся в Таиланде с 01:00 по местному времени в понедельник [9 января], и будет действовать как минимум до конца месяца". Указывается, что сертификат будет необходимо предъявлять перед посадкой на рейс.

Согласно изданию, переболевшие коронавирусом путешественники могут представить документ, подтверждающий информацию о перенесении заболевания не более чем за шесть месяцев до поездки. Невакцинированные лица должны иметь при себе документ, объясняющий причины отказа от прививки.

The Bangkok Post 5 января информировала о планах властей Таиланда обязать всех прибывающих в королевство предъявлять подтверждение прохождения полного курса вакцинации.

Власти Таиланда 1 октября 2022 года отменили все ограничения на въезд в королевство и режим ЧП, введенный из-за пандемии ковида. Въезжающим в страну больше не требовалось предъявлять сертификат о вакцинации или результаты тестирования на COVID-19.