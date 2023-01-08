Кадыров назвал иностранную помощь Украине рабочей схемой по отмыванию денег

Глава Чечни считает, что "до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную помощь Украине рабочей схемой по отмыванию денег. Об этом в воскресенье он написал в своем Telegram-канале.

"Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства, и до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки", - отметил он.

Кроме того, Кадыров добавил, что стоит беспокоиться о том, что боевые действия сейчас идут на территории России. "Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанистских действий украинских и натовских националистов", - подчеркнул он.

6 января власти США заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом более $3 млрд. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что средства будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона и в пакет помощи войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), ракеты класса "земля - воздух", а также другие средства и боеприпасы.