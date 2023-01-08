8 января, 04:05

Пролив Босфор из-за тумана закрыли для судоходства

По данным Управления береговой охраны Турции, движение временно прекращено в обоих направлениях

АНКАРА, 8 января. /ТАСС/. Судоходство в обе стороны в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, приостановлено из-за сильного тумана. Об этом сообщило в воскресенье Управление береговой охраны Турции.

"Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 04:35 по местному времени (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Судоходство в Босфоре и Дарданеллах неоднократно приостанавливалось на протяжении минувшей недели из-за тумана в районе Мраморного моря. Это приводило к сбоям в работе аэропорта имени Сабихи Гекчен в азиатской части Стамбула. 

Теги:
Турция
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