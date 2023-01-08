Между материковым Китаем и Гонконгом возобновили сообщение

Ежедневно на материк смогут въезжать до 60 тыс. человек

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Регулярное пассажирское сообщение между материковой частью Китая и специальным административным районом (САР) Гонконг возобновилось после того, как в воскресенье утром вновь были открыты пограничные контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Как отмечает администрация САР, число жителей Гонконга, ежедневно въезжающих на материк, будет составлять 60 тыс., пропуск 50 тыс. из них будет осуществлен через три наземных контрольно-пропускных пункта. Остальные смогут попасть на материковую часть Китая через паромные терминалы, международный аэропорт Гонконга и мост Гонконг - Чжухай - Макао.

Постепенное и упорядоченное открытие пограничных контрольно-пропускных пунктов между Шэньчжэнем на материковой части Китая и Гонконгом стало первым шагом к возобновлению регулярного пассажирского сообщения между материковой частью и САР за последние три года.